Ennesima truffa, portano via soldi a un’anziana

Sono due gli anziani finiti nel mirino dei truffatori a Montemarciano. Uno il colpo andato a segno a due malviventi che, approfittando di un’anziana, le hanno spillato i soldi che la donna aveva in casa. Si sono finti carabinieri e le hanno detto che il figlio era stato coinvolto in un incidente e per questo loro erano andati a prendere dei soldi che l’uomo avrebbe dovuto consegnare al proprietario dell’auto incidentata. L’anziana, dopo essersi sincerata che il figlio stesse bene, ha consegnato il denaro ai due sedicenti carabinieri. Solo quando poco dopo ha chiamato il figlio, si è accorta di essere truffata. Troppo tardi per rintracciare i due che si erano allontanati. Sempre a Montemarciano, con le stesse modalità è stata tentata un’altra truffa ai danni di un’anziana che questa volta, prima di consegnare il denaro, ha chiamato il figlio e, terminata la telefonata, si è resa conto che i due finti carabinieri che aveva lasciato fuori dalla porta, se n’erano già andati. Nei giorni scorsi sono stati diverse le persone che hanno ricevuto al cellulare il messaggio in cui era scritto un numero di telefono, in cui il figlio invitava ad essere chiamato al più presto, in quanto rimasto senza cellulare. Nelle scorse settimane a finire nel mirino dei truffatori era stata un’anziana senigalliese che aveva fatto entrare due sedicenti operatori del gas in casa e poco dopo si era accorta di essere stata derubata di alcuni monili.