"Ennesimo disastro. Servono soluzioni"

"Dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. L’ennesima alluvione in Emilia Romagna e Marche è causata dalla crisi climatica – il pensiero di Veronica Janise Conti, l’illustratrice di Barbara cha ha dato vita al fumetto dedicato a Mattia Luconi, la più giovane vittima della tragedia del settembre 2022 –. Le soluzioni ci sono, noi con il fumetto dedicato a Mattia proveremo a raccontare quello che succede. È importante trovare un linguaggio per raccontare la crisi climatica, rendendola comprensibile e non spaventosa, educandoci all’emergenza e al racconto di quel che avviene, per chiedere a gran voce soluzioni concrete".