Ente Palio in lutto: addio a Giovanni Mengoni

Accusa un malore, inutile ogni soccorso per Giovanni Mengoni autista di scuolabus, da pochi mesi in pensione e volto noto in città anche in quanto colonna del palio di San Floriano. Aveva 63 anni e si è spento ieri per un malore improvviso sopraggiunto nel sonno. Ieri la tragica notizia ha fatto il giro della città dove Giovanni Mengoni era apprezzato e stimato. Appassionato di modellismo, Mengoni era una presenza costante al palio di San Floriano. "Ci ha lasciato un nostro amico e storico socio, Giovanni – commentano dall’Ente Palio – presente nell’Ente Palio San Floriano dall’inizio, una colonna del nostro gruppo armati, per diversi anni è stato anche membro del consiglio direttivo, portando il suo contributo a tutta l’associazione. Un gigante buono, nel suo ruolo all’interno del Palio e nella vita, che ci mancherà". "Una persona gentile su cui sempre ci si poteva far affidamento" aggiunge il presidente Emanuel Santoni. "Ciao Zietto mio – scrive Selena Abatelli – io ti ricorderò sempre così con la tua armatura con quella spada che ogni anno provavi a farmi impugnare nel modo giusto". Domani alle 15,30 funerali nella chiesa di San Filippo.