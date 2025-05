Escavo in avamporto. Iniziano i lavori

Escavo nell’avamporto, entro dieci giorni dovrebbero partire i lavori per garantire maggiore profondità alle imbarcazioni in entrata e in uscita dalla darsena turistica. I carotaggi non avevano rilevano alcuna criticità riguardo ai fanghi presenti nel fondale. Quello dell’escavo è un lavoro da tempo auspicato non solo dai diportisti, ma anche dagli Amministratori che, con un aumento del pescaggio potranno puntare anche sul turismo da diporto, un segmento in crescita, soprattutto per città come Senigallia dove il centro storico può essere raggiunto comodamente a piedi, dal porto della Rovere. La richiesta di ormeggiare in città è aumentata durante i grandi eventi.