Esercitazione per incidente all’Api. A giugno coinvolta tutta Villanova

"Entro il mese di giugno verrà realizzata una simulazione di un evento accidentale in raffineria, che coinvolgerà Villanova. Un qualcosa di mai fatto prima, che sarà estremamente complesso. Per questo, sin d’ora, chiedo la massima collaborazione da parte di tutti".

Rivolgendosi ai consiglieri, quasi in chiusura dell’assise civica di ieri, il sindaco Stefania Signorini ha annunciato un’esercitazione definita "storica", grazie al "coinvolgimento della Prefettura", e che interesserà tanto l’azienda, gli organi tecnici e quelli di soccorso, quanto soprattutto la popolazione del quartiere limitrofo allo stabilimento.

Il primo cittadino è intervenuto in seguito ad un’interrogazione dei gruppi Pd e Cittadini in Comune, relativa all’incidente del 21 marzo scorso. A sorpresa, dopo le risposte dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna ai quesiti di Lara Polita (Cic), con quest’ultima che si è detta parzialmente soddisfatta, Signorini ha anticipato l’imminente prova generale che avverrà nell’arco di un mese.

Un percorso partito da lontano, "prima con il prefetto Darco Pellos, poi portato avanti con l’attuale prefetto Maurizio Valiante", ha detto il sindaco, ringraziati assieme al viceprefetto "per aver recepito le nostre richieste". Ha aggiunto "abbiamo realizzato ben tre incontri", tra i quali uno l’8 maggio e l’ultimo martedì, "esteso agli Enti e alle forze dell’ordine per andare a definire i criteri della simulazione". Dunque Signorini ha fatto sapere che seguiranno imminenti "incontri con la cittadinanza per illustrare procedure e modalità".

Un Consiglio, quello di ieri, concluso nell’arco di poco più di un’ora e un quarto. Ad aprirlo la surroga della consigliera Maria Ambrogini, nuova capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara al posto di Marco Baldassini.

Grande emozione, poi, per i componenti del nuovo Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, capitanati dal minisindaco Islam Mubdiul, che si sono presentati alla città. Ai giovani il sindaco ha consegnato la Costituzione. Tra le novità, l’approvazione delle modifiche al ‘Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche’: il mercato del lunedì si accorcia tra via Trento e via Corridoni, per liberare posti auto e razionalizzarlo. Trasferite anche le bancarelle dinanzi all’ex Fanesi. "Avvicinate" al Mercato coperto le bancarelle del settore alimentare. Mercato dove potranno accedere gli ambulanti dell’alimentare, non soltanto dell’ortofrutta. Modifiche votate anche da Pd e Cic.

Giacomo Giampieri