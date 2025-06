Estate e sicurezza, a Numana ecco i varchi elettronici per le auto

Migliaia di turisti stanno per riversarsi sulla riviera del Conero che si sta organizzando per gestire al meglio i flussi in termini di sicurezza.

A Numana torneranno presto ad attivarsi i varchi elettronici. Sabato 14 verranno attivati quelli del centro e di Marcelli tutte le sere. I primi di luglio invece saranno in funzione quelli lungo la Litoranea (la data non è stata ancora fissata). Sarà tutto ben segnalato, anche l’ingresso al centro di Numana e a quello di Marcelli, tanto che i residenti sono abituati a farci i conti e i turisti si dovranno adeguare a rispondere ai semaforini verdi e rossi.

Resta in vigore poi fino al 31 ottobre l’ordinanza per il contrasto all’abusivismo commerciale. Domani sarà presentato il primo stralcio di restyling del porto turistico e partirà presto il dispositivo "Estate tranquilla", il servizio di vigilanza safety e security delle guardie giurate sulle spiagge, anche in notturna. Gli operatori della sicurezza saranno attivi durante gli spettacoli e gli eventi estivi organizzati dal Comune.

Non solo, effettueranno anche il servizio notturno "Spiagge sicure" in accordo con l’Associazione Bagnini Riviera del Conero, impiegando una task force dedicata al controllo dei lidi.

Un’azione congiunta con il Comune per rendere sicuro il litorale e il territorio interno, diventando un punto di riferimento per la sicurezza e la salvaguardia della tranquillità delle persone.