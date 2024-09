Ex Cascamificio, affidati i lavori di riqualificazione

"Affidati i lavori dell’appalto integrato per la riqualificazione dell’ex Cascamificio. Consegnati i lavori la ditta è pronta per partire con la rimozione dell’amianto".

Così l’assessora Valeria Melappioni sulla grande opera pubblica finanziata con fondi europei e comunali. L’incarico è da 3 milioni e 630mila euro fra lavori e progettazione esecutiva. "Si lavorerà al recupero della palazzina dove saranno realizzati alloggi (16, ndr) e alla corte interna che sarà uno spazio pubblico a disposizione di tutti" precisa l’assessora. Per lo stabilimento di archeologia industriale, abbandonato dopo gli anni d’oro della lavorazione dei cascami della seta ed acquistato all’asta dalla Fondazione Pergolesi Spontini, il progetto iniziale parlava di 5 milioni di euro di costi per realizzarvi anche un laboratorio scenografico, sale prove teatrali e servizi socio culturali al momento accantonati. Domani alle 18 alla tettoia del Campo Boario sindaco, assessori e tecnici comunali presenteranno questi lavori e faranno il punto sulla situazione del nuovo centro culturale islamico, sempre in via Cascamificio.

sa. fe.