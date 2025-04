Ex Caterpillar, cresce la tensione

Preoccupazione attorno alla vertenza Imr, l’ex Caterpillar di Jesi, tanto che le ultime novità starebbero aggravando ulteriormente la situazione. Lo si è appreso ieri dopo un incontro tra le rappresentanze sindacali dell’ex Caterpillar, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo e altri colleghi della Vallesina. Non sono ancora noti gli sviluppi, ma vista l’urgenza è stato necessario indire per domani alle 11, in Comune a Jesi, una conferenza stampa condivisa da Rsu e amministratori per illustrare queste novità e, soprattutto, per annunciare l’avvio di una mobilitazione a difesa dell’occupazione. Lo scorso 20 marzo, l’Imr aveva presentato in Regione il piano industriale che, da come era emerso, avrebbe previsto il reinserimento di 65 lavoratori sui 91 totali. Il che avrebbe comportato, per i sindacati, un possibile esubero di 26 unità. L’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi aveva chiesto all’azienda di fare ulteriori valutazioni per verificare le possibilità di accrescere i margini per il reimpiego dei lavoratori. Mentre nelle ore successive il sindaco Fiordelmondo aveva chiesto di riportare "al Ministero dell’Industria, da dove tutto era partito, il tavolo di confronto tra proprietà, organizzazioni sindacali e istituzioni per la vertenza Imr".