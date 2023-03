Ex Mercato delle Erbe: entra la danza

L’area da tempo inutilizzata del Mercato delle Erbe diventa palcoscenico della danza internazionale. Domenica previsti anche tre momenti di esibizione aperta al pubblico (gratuitamente).

Ci saranno tre insegnanti d’eccezione da Tel Aviv, come Matan Cohen e Gianni Notarnicola della Batsheva Dance Company dancer, e Roma, come Nunzia Picciallo e 25 partecipanti da gran parte dell’Italia, ma anche dalla Grecia, per tre giorni di workshop creativo.

Tre momenti finali – domenica prossima alle 19,30, 21 e 22 – con l’esibizione gratuitamente aperta al pubblico (150 i posti disponibili per ogni performance) del "Creation 3×3. From Gaga to performance".

Un appuntamento con la danza contemporanea che sarà protagonista a Jesi da domani a domenica.

Ad organizzarlo la scuola di danza Cinzia Scuppa di Jesi insieme con ‘La Luna Dance Center’ di Ancona. "Una iniziativa di respiro internazionale – commenta l’assessore alla cultura Luca Brecciaroli – a cui siamo orgogliosi di dare ospitalità. L’intento è sempre quello di una apertura il più ampia possibile a tutto ciò che ha un respiro creativo e mette in luce, peraltro, l’impegno da anni di realtà ben radicate sul territorio. Il tutto recuperando un luogo che potremo tutti rivedere, con gli spettacoli di domenica, in una veste inedita".