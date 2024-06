Ex ospedale, si apre una parte del parcheggio

Sarà aperta una porzione del parcheggio del vecchio ospedale civile, oggi chiusa dalle barriere, con accesso proprio dal viale della Vittoria. Un investimento di 60mila euro per 25 parcheggi (ma il progetto è ancora da definire), finanziati grazie agli introiti dei parcheggi a pagamento. Una cifra che, in aula, in sede di variazione di bilancio anche per questa finalità, è stata giudicata ‘eccessiva’ da alcune forze di opposizione con Antonio Grassetti (Fratelli d’Italia) che ha fatto i conti: "Sono 2.400 euro a parcheggio per lavori che tra l’altro sono temporanei. Il prezzo in relazione al tempo di durata ci sembra eccessivo, forse andrebbe trovata una soluzione meno costosa". Tommaso Cioncolini (JesiAmo) ha rimarcato come i proventi dai parcheggi blu criticati dall’attuale maggioranza quando era in minoranza (e la giunta Bacci intendeva raddoppiarli) perché "servivano a fare cassa" in questo caso si siano rivelati utili. "Nel tempo dell’attesa del piano di recupero del vecchio ospedale – ha rimarcato l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni – abbiamo voluto dare valore per riattivare un’area che altrimenti sarebbe del tutto bloccata. C’è una necessità di parcheggio anche e soprattutto per quell’area del centro storico che è pedonale e a traffico limitato. Si tratterà di un parcheggio temporaneo nel tempo dell’avvio di piano recupero del vecchio ospedale, area oggi del tutto inutilizzata. La destinazione è già a parcheggio oggi, soltanto che l’area è recintata. La pianificazione è lunga perché deve avere impulsi sia dall’amministrazione e dall’Ast, proprietaria dell’88% e in questo momento l’area non ha una vocazione. Il piano di recupero è valido fino alla fine del 2026 ma ci stiamo attivando per capire percorsi per lo sviluppo futuro dell’area. Non a caso mettiamo mano al percorso di progettazione del viale della Vittoria del futuro, questo tema importante nella relazione con tutto il resto. La cifra stanziata (60mila euro, ndr) è legata a una somma di massima per un intervento non sostanziale, mettendo in campo meno interventi possibili. C’è da affrontare la questione delle pareti verticali ma ci stiamo lavorando". "L’intervento – ha aggiunto l’assessore al Bilancio Paola Lenti - risponde ad un’esigenza a richiesta dei cittadini che abitano la zona, a maggior ragione per il prossimo a trasferimento del distretto sanitario San Francesco in via Veneto (previsto da mesi e in ultimo annunciato per fine giugno ma non ancora realizzato, ndr)".

Sara Ferreri