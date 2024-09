Ex Umberto I, il residence all’asta: "Si parte da una base di 27 milioni"

L’area dell’ex ospedale Umberto I va all’asta il prossimo 28 ottobre e si parte da una base di circa 27 milioni e mezzo di euro per un lotto unico di oltre 26mila metri quadrati. Lo rivela il sito di "Cardeto district, un nuovo progetto di città nella città", uno spazio urbano che presto, se si troverà il compratore, potrebbe trasformarsi in un nuovo quartiere progettato secondo i più moderni criteri di sostenibilità ambientale e sociale, con residenze, spazi per uffici e piccoli esercizi commerciali, luoghi di socializzazione, student house e centri assistenziali e residenziali dedicati agli anziani. Il sito è già online e il progetto è commercializzato dall’Istituto di credito Bnp Paribas su iniziativa di BCM Global, uno dei principali fornitori indipendenti di mutui, immobili e prestiti commerciali. Il complesso ex ospedale Umberto I è oggetto del piano di recupero APC2 e nasce da una prima convenzione tra la ditta Santarelli e il Comune di Ancona nel 2005, poi sostituita da una nuova convenzione nel 2008. L’oggetto della convenzione era il cambio di destinazione d’uso dei padiglioni in uso residenziale, la creazione di parcheggi, il rifacimento della strada, percorsi pedonali e aree verdi. Lo scenario proposto da Cardeto district mantiene come destinazione d’uso l’abitativo ma introduce ai piani terra metrature destinate a uffici, studi professionali ed esercizi di vicinato. Un’operazione, quella dell’asta, promossa anche attraverso una pagina Facebook dedicata e inserzioni a pagamento sui social, della quale però l’assessore a Urbanistica e Patrimonio Angelo Eliantonio ammette di non sapere nulla. Come si legge sempre nel sito, "il contenuto in termini di immagini e testi, rappresenta esclusivamente un’analisi preliminare con spunti e idee per la riqualificazione dell’area del Cardeto su cui riflettere e ripensare uno spazio urbano dismesso da tempo.

Ilaria Traditi