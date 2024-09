"Fabriano Carta è Cultura", oggi la lectio magistralis di Cacciari

Inaugurazione ufficiale di "Fabriano Carta è Cultura" oggi (ore 17,30) alla sala convegni di palazzo del Podestà con la lectio magistralis di Massimo Cacciari che esplorerà il rapporto tra tecnica, condizione umana e metafisica. Domani poi sarà la volta di Matteo Garrone, regista di fama internazionale, che interverrà in un incontro al cinema teatro Montini, moderato da Valentina Tomada del Fabriano Film Fest. Prima dell’incontro, ci sarà la presentazione del libro che celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Stasera poi lo spettacolo "Il Belcanto ritrovato – I Marchigiani alla Scala" in collaborazione con l’Accademia Teatro La Scala di Milano. Domenica invece un omaggio al maestro Ennio Morricone, con la partecipazione della famiglia del musicista e la presentazione di Giorgia Cardinaletti. Fabriano Carta è Cultura sta coinvolgendo tutta la città, con laboratori, mostre e attività creative per adulti e bambini, organizzate dall’associazione InArte e da Fabriano Festival del Disegno. La manifestazione include anche le "Fermate del Pane", un percorso enogastronomico dedicato ai prodotti tipici del territorio, in cui bar e ristoranti locali offriranno degustazioni a base di pane e salame di Fabriano, accompagnati da vini locali come il Verdicchio. Domani poi una tavola rotonda a cui parteciperanno esperti del settoree rappresentanti di aziende e istituzioni, tra cui Symbola, Assocarta, Comieco, Valmet eil Museo della Carta di Angouleme.