Fabriano Cerreto di rigore. L’Osimana si deve arrendere

CERRETO

2

OSIMANA

1

CERRETO (4-3-3): Mazzoni; Proietti Zolla, Stortini, Marino, Grassi; Trillini (15’st Isla), Gori, Fondi (19’st Marinelli); De Sanctis, Peluso (26’st Nacciarriti), Crescentini (3’st Carnevali). All. Caporali

OSIMANA (4-3-1-2): Santarelli; Falcioni (42’st Colonnini), Patrizi, Micucci, Marchesini; Bugaro, Borgese (19’st Mafei), Bambozzi (16’st Fermani); Buonaventura; Alessandroni, Minnozzi. All. Labriola

Arbitro: Malascorta di Jesi

Reti: 4’pt Fondi, 7’st Alessandroni su rigore, 36’st Gori su rigore

Note: ammoniti Proietti Zolla, De Sanctis, Patrizi; spettatori 300 circa

Il Fabriano Cerreto gioca un ottimo primo tempo va in vantaggio e sfiora il raddoppio nel finale, poi nella ripresa subisce il ritorno di una volonterosa Osimana che pareggia. Al 36’ fa sua la partita su rigore trasformato da Gori, 7 punti nelle ultime tre gare è sicuramente un buon ruolino di marcia dopo un avvio campionato choc. Buon avvio dei padroni di casa che al 4’ sono già in vantaggio con Fondi che sbuca in area e fa l’1-0. Altre due buone occasioni dei locali poi gli ospiti provano a pareggiare ma la difesa fa buona guardia. Al 36’ Proietti Zolla viene anticipato in uscita dal portiere con l’aiuto di Patrizi. 45’ contropiede locale con Gori per De Sanctis che serve Peluso il cui tiro termina alto. Nella ripresa l’Osimana pareggia su rigore al 7’ conquistato e realizzato da Allessandroni. Al 36’ il Fabriano Cerreto raddoppia: fallo in area di Patrizi su Marinelli, l’arbitro concede la massima punizione che Gori trasforma per il definitivo 2-1.

Angelo Campioni