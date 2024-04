Fabriano-Cerreto, prove di fuga per la vittoria. Al Matelica manca solo la matematica

Che sia la fuga vincente per il Fabriano Cerreto (Promozione, girone A)? i cartai espugnano anche il Benelli di Pesaro (contro il Vismara) e a tre giornate dalla fine della stagione regolare portano a +7 il vantaggio sulle più dirette inseguitrici: Portuali (sconfitto a sorpresa in casa da una Castelfrettese che nelle ultime due uscite ha conquistato sei punti) e Sant’Orso. In quarta e quinta posizione altre due squadre della nostra provincia: il Moie Vallesina vittorioso sul campo del Marina grazie a un calcio di rigore siglato nel recupero e contestato dai padroni di casa. Il colpo grosso lo centra anche la Biagio Nazzaro che espugna di misura Fermignano entrando in zona playoff. Barbara Monserra ko in casa contro la Pergolese. Sconfitto anche l’Osimo Stazione che si ritrova al terzultimo posto della graduatoria raggiunto dalla Castelfrettese. Nel girone B successo di misura della Vigor Castelfidardo che riesce a mantenere la seconda piazza assieme all’Atletico Centobuchi. Per la prima posizione manca solo la matematica per il salto in Eccellenza del Matelica che sabato ha sprecato il primo match point non andando oltre il pareggio casalingo contro la Sangiorgese. Un pareggio è maturato anche nel big match del girone B di Prima Categoria tra Sassoferrato Genga e Montemarciano, con la Real Cameranese che si avvicina alla vetta con la vittoria sul campo della Sampaolese. Le prime tre in classifica sono divise da soli due punti. Nel girone C continua il momento magico della Passatempese che coglie la quarta vittoria consecutiva salendo in quarta posizione in classifica. FINALE COPPA MARCHE. Sempre in Prima Categoria domani sera (ore 20:30) si disputerà la finale di Coppa Marche di Prima Categoria tra la Real Cameranese e la Vigor Montecosaro. Si giocherà al Federale Paolinelli di Ancona (ore 20,30).