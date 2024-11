Fabriano Cerreto super. Osimana, esame fallito

Ma che bel Fabriano Cerreto. Dopo aver fermato la Maceratese, in casa, sul pari, va a vincere a Monturano, segnando tre gol e cogliendo il quarto risultato utile di fila. In una partita rocambolesca con i cartai che vanno sotto, ma poi rimontano alla grande.

Confermando di attraversare proprio un bel periodo. La formazione di Caporali nelle ultime otto partite ha perso solo in casa di una delle due attuali capoliste dell’Eccellenza, il K Sport Montecchio Gallo, e per giunta di misura dopo una sfida con cinque gol in totale.

Ancora una trasferta da dimenticare invece per l’Osimana finita ko a Chiesanuova. Una partita chiusa già nel primo tempo dove i giallorossi - quarta sconfitta su cinque partite in campionato lontano dal Diana - subiscono tre reti nel giro di poco più di mezz’ora (doppietta di Sbarbati e rigore dell’ex, Mongiello). Un esame da ‘grande’ fallito, sul campo della prima in classifica, anche se la squadra di Labriola si è presentata al big match con alcune defezioni: fondamentale quella in difesa di capitan Patrizi.

E domani l’Osimana tornerà di nuovo in campo, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, un obiettivo da non fallire: al Diana di Osimo (ore 14:30) scenderà l’Urbania (all’andata vittoria dell’Osimana 2-3). Troppo forte anche l’altra capolista dell’Eccellenza, il K Sport Montecchio Gallo, per i Portuali che subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella casalinga contro il Chiesanuova.

Nel prossimo turno il Fabriano Cerreto ospiterà l’Urbania, l’Osimana invece l’Alma Juventus Fano, mentre i Portuali la Maceratese chiudendo un trittico alquanto complicato per i dorici. Nelle ultime tre giornate i Portuali hanno affrontato le prime tre dell’Eccellenza e per giunta con alcune defezioni importanti che hanno reso ancora più complicato il cammino alla squadra di Ceccarelli. Che a Montecchio ha chiuso la partita con ben cinque under in campo.