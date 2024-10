Fabriano e Jesi In campo tra conferme e riscatto

Fabriano per insistere e dare continuità al primo – clamoroso nelle dimensioni a Ruvo di Puglia – exploit esterno, Jesi per scacciare la pesante quota 0 in classifica, che mai come in questa stagione non rispecchia i veri valori mostrati sul parquet. E poi Senigallia, in B Interregionale, nella seconda partita interna consecutiva.

Quarta giornata in serie B con le nostre tutte impegnate in contemporanea domani, e tutte in casa alle ore 18.

In B Nazionale, dopo la grande vittoria a Ruvo di Puglia, la Ristopro Fabriano torna davanti al pubblico amico per ospitare niente meno che la Virtus Roma in un match che rievoca i fasti della massima serie quando il vecchio Fabriano Basket se la giocava alla pari con gli squadroni della capitale, come era appunto la Virtus Roma, già campione d’Italia e d’Europa negli anni Ottanta. Ripartita dal basso, la società capitolina ha ritrovato il pubblico ed anche categorie più consone alla sua storia e pur essendo una neopromossa, non può che avere ambizioni in questa B Nazionale grandi firme: fino ad ora, in tre giornate, la Virtus Roma ha vinto una partita e ne ha perse due, esattamente come i biancoblù di coach Andrea Niccolai.

Avversario laziale anche per la General Contractor Jesi, anch’essa in casa, contro il Latina. Ancora a quota 0 in classifica, la squadra di Ghizzinardi ha peccato di lucidità in qualche frangente decisivo ma non ha certo deluso dal puunto di vista delle prestazioni complessive fino a questo momento: dopo due ko consecutivi di un punto, stavolta però bisogna vincere anche perché l’avversario è oggettivamente abbordabile in un girone dove il livello è mediamente alto e anche chi non parte accreditato di posizioni di vertice – come il Latina appunto – è da prendere decisamente con le molle. Per l’avversario di turno fino ad ora una vittoria e due sconfitte.

Scendendo in serie B Interregionale, gioca in casa, sempre nella quarta giornata, anche la Goldengas Senigallia, reduce da un ko nel turno infrasettimanale contro il Civitanova, vittorioso 74-77 al PalaPanzini praticamente all’ultimo secondo (quando Giacomini, da metà campo, ha fallito la tripla del pareggio) ma dopo aver giocato decisamente meglio dei biancorossi, piuttosto deludenti. La Goldengas può riscattarsi già domani alle 18 nel secondo match interno consecutivo ma l’avversario è il peggiore: arriva infatti il neopromosso Recanati, che è l’unica squadra imbattuta dopo tre giornate, decisamente un bel biglietto da visita.

Andrea Pongetti