Fabriano e Jesi soffrono ma vincono

Ristopro Fabriano 67Solbat Golfo Piombino 65Parziali: 16-17 15-18 18-14 18-16

Ristopro Fabriano: Hadzic 20, Dri 12, Gnecchi 12, Centanni 8, Pierotti alles 5, Molinaro 3, Pisano 5, Scandiuzzi 2, Scanzi, Carta, Romagnoli, Ottoni.All. Niccolai

Solbat Golfo Piombino: Nicoli 7, Frattoni 6, Cartaino 15, De zardo 12, Onojaife 10, Castellino 8, Longo 5, Sipala, Forti, Ferraresi, D‘onofrio.All. Formica

Arbitri: Purrone di Mantova e Alessi di Lugo

Vince Fabriano, al termine di una battaglia che sino alla fine ha avuto un unico padrone: l’equilibrio. Alla fine però la squadra di Niccolai riesce a superare Piombino grazie ad un tiro di Hadzic.

Nel primo quarto i cartai provano subito l’allungo con una tripla di Filiberto Dri che regala il momentaneo +8, ma Nicoli e Frattoni ci mettono una pezza riportando Piombino a contatto. Si procede punto a punto anche nel secondo quarto di gara, ma alcuni ottimi canestri di marca toscana, permettono a Piombino di mettere il naso avanti quel tanto che basta per entrare negli spogliatoi con un risicato margine di vantaggio. Fabriano rimane comunque in partita nonostante le poco lusinghiere percentuali dall’arco.

Al ritorno dalla pausa lunga l’inerzia non cambia, ma Piombino continua a trovare in Cartaino il proprio faro offensivo. Fabriano risponde colpo su colpo ed a 7e23 dal termine il canestro di Gnecchi porta di nuovo il match in parità: 44 pari.

Si continua a faticare dall’arco, ma l’equilibrio non si spezza. Tant‘è che il terzo quarto si chiude in perfetta parità: 49-49. Nel decisivo ultimo periodo i locali sentono profumo di vittoria grazie agli spunti di Gnecchi e Pierotti, ma Piombino non molla. Ad un minuto dalla fine il tabellone dice ancora parità.

Il canestro decisivo lo segna Hadzic, Piombino lotta, ci prova fino alla fine, ma non basta per rovinare la festa dei cartai.

Nicolò Scocchera