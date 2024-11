Fabriano e Jesi sono superlative. Doppia vittoria e subito in campo

Giornata superlativa per le nostre in serie B, ma non c’è nemmeno il tempo di godersela. Domenica vincente sia per le due portacolori della provincia in B Nazionale, General Contractor Jesi e Ristopro Fabriano, sia per l’unica in B Interregionale, la Goldengas Senigallia: tutte e tre giocavano in casa e tutte e tre hanno vinto salendo, curiosamente, nei rispettivi campionati tutte a quota 8 anche se Senigallia ha giocato una partita in meno perché la serie inferiore della cadetteria è alla settima giornata e non alla ottava.

Chi sta sopra inoltre non può nemmeno rilassarsi troppo: già domani infatti si torna in campo per la nona giornata in B Nazionale con la Ristopro Fabriano che alle 20.30 rende visita alla Juve Caserta, erede della gloriosa tradizione della città campana, dove proprio la Juve, prima delle vicissitudini societarie, vinse uno storico scudetto nel 1991 con in campo tra gli altri Vincenzino Esposito, Nando Gentile e Sandro Dell’Agnello: un tricolore al sud che fece epoca.

La General Contractor invece giocherà giovedì, alle ore 21, in casa contro il Ruvo di Puglia mentre in serie B Interregionale niente turno infrasettimanale e ritorno sul parquet previsto per la Goldengas nel prossimo fine settimana col derby a Pesaro contro il Loreto. Di certo però, alla prossima giornata di campionato tutte le nostre arrivano col morale a mille grazie a tre vittorie non banali: splendida quella di Jesi che domenica ha esaltato il PalaTriccoli battendo di un soffio una big assoluta come la Gema Montecatini grazie anche alla migliore prestazione dell’anno dell’argentino Cena, che ha segnato 27 punti in 25 minuti.

Non sono servite prestazioni individuali clamorose invece alla Ristopro Fabriano che ha giocato – e lo ha fatto molto bene – di squadra contro Latina, surclassandolo in un match senza storia con trenta punti di margine. Centanni sugli scudi con i suoi 20 punti e non è una novità ma tutta la squadra di coach Niccolai ha approcciato l’impegno nel modo migliore facendo valere la diversa qualità del roster. Bisognerà ripetersi già domani sera a Caserta contro una Juve che al di là della grande tradizione che rappresenta non è certo tra le big del girone ed ha vinto appena 2 partite su 8, tra cui l’ultima proprio lo scorso weekend, grazie al quale è riuscita a staccarsi dall’ultimo posto davanti al solo San Severo.

In chiusura merita una menzione la giovane Goldengas che ha giocato senz’altro la miglior partita dell’anno per continuità espressa nei 40 minuti battendo di ben 32 punti il più accreditato Porto Recanati: trascinata dai 26 punti di un Giacomini immarcabile, Senigallia ha confermato di essere, specialmente in casa, più solida di quanto si pensasse all’inizio.

Andrea Pongetti