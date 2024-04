Fabriano, i poliziotti lo aggiungono al bar per portarlo in carcere ma prova a scappare

Fabriano (Ancona), 23 aprile 2024 – I poliziotti lo raggiungono al bar per portarlo in carcere e lui prova a scappare. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza cittadino hanno proceduto alla cattura di un condannato. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando gli agenti, ricevuto l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità giudiziaria, si sono messi alla ricerca dell’uomo, un 52enne fabrianese. Individuata e avvicinata l’abitazione, in una frazione fabrianese, i poliziotti hanno verificato che lo stesso non era in casa. Grazie alla conoscenza del territorio gli agenti, a questo punto, hanno raggiunto un bar fabrianese che il soggetto era solito frequentare. In effetti, già durante le fasi dell’arrivo, è stata notata l’autovettura dell’uomo parcheggiata. Con cautela hanno proceduto all’avvicinamento: una volta entrati nel locale, l’uomo li ha visto e ha provato ad avvicinarsi istintivamente a un’uscita secondaria. Ad attenderlo però qui c’erano altri poliziotti così l’uomo ha dovuto desistere. Catturato, veniva condotto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza per la identificazione a mezzo di rilievi fotodattiloscopici. A seguire gli è stato notificato l’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti per un cumulo complessivo di pena di quattro anni, un mese e 10 giorni di reclusione oltre a 450 euro di multa. Nel dettaglio, sono state sommate diverse sentenze passate in giudicato nel tempo ed inerenti il reato di furto aggravato, reati di natura finanziaria e di resistenza a pubblico ufficiale, commesse nel 2015, 2019 e 2023. All’uomo, un fabrianese 52enne, occupato in una azienda locale, non restava che accettare il provvedimento a suo carico: al termine delle formalità di rito, è stato portato nella casa circondariale di Montacuto per l’espiazione della pena. E’ costante l’attività di monitoraggio e aggiornamento del commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano finalizzato alla individuazione dei luoghi dove soggetti colpiti da condanna vivono o sono soliti frequentare.