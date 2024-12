"Fabriano in vetrina", un aiuto alle imprese per fare conoscere le loro attività sul web

Nell’ambito del progetto di supporto alla digitalizzazione delle imprese, il Comune, in collaborazione con Confcommercio, offre alle attività locali l’opportunità di promuovere la propria attività attraverso uno spazio dedicato all’interno del portale comunale "Fabriano in vetrina". Uno strumento, già attivo e collegato al sito istituzionale del Comune, che sarà ulteriormente potenziato integrandolo nel nuovo sito turistico cittadino, con l’obiettivo di garantire la massima visibilità alle aziende del territorio. Il portale è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune e le piccole e medio imprese locali nell’ambito di un progetto finanziato tramite un bando regionale. Rappresenta un’opportunità per rafforzare l’immagine commerciale dell’area fabrianese, migliorando la competitività delle imprese locali e creando un punto di riferimento per cittadini e turisti. Il portale include schede aziendali con informazioni dettagliate, loghi, descrizioni e storie delle imprese aderenti, fungendo da biglietto da visita digitale.

Le imprese interessate a partecipare potranno manifestare il proprio interesse entro 30 giorni dal primo gennaio. L’adesione sarà gratuita fino al 31 dicembre 2025, con i costi di gestione sostenuti dal Comune. Dal primo gennaio 2026 il mantenimento delle schede aziendali sarà soggetto a un canone annuo di 50 euro. L’iniziativa consente alle imprese di utilizzare il portale come vetrina promozionale sia come complemento a un sito web esistente sia come alternativa in caso di assenza di un proprio sito. "L’iniziativa vuole essere uno strumento per dare visibilità alle imprese cittadine attraverso un portale unico e di facile accesso – dichiara l’assessore alla Produttività Francesca Pisani –. Grazie al collegamento con gli altri siti dell’Ente, le pagine dedicate alle aziende completeranno l’offerta informativa e promozionale a favore dei turisti e dei cittadini". Catia Anelli, presidente di Confcommercio Marche Centrali per il territorio montano, ha accolto con soddisfazione il lancio richiesto da molte aziende commerciali e turistiche locali, annunciando l’intenzione di proporre, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, una serie di incontri formativi e di aggiornamento rivolti agli imprenditori.