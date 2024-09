Fabriano, rapinata in casa mentre dorme: collana restituita all'anziana dai poliziotti

Fabriano (Ancona), 25 settembre 2024 - I poliziotti fabrianesi hanno restituito all’anziana fabrianese rapinata la catenina d'oro che le era stata strappata dal collo in piena notte. Il fatto è quello emerso nei giorni scorsi e accaduto a fine luglio: la rapina subita da un'anziana fabrianese che di notte, mentre dormiva nel suo letto, secondo la ricostruzione dei fatti un uomo è penetrato all'interno dell’abitazione in cui l’anziana vive sola, dopo aver forzato un'imposta del pian terreno. Guadagnata la camera da letto l'uomo ha impedito la donna, nel frattempo svegliatasi, di chiedere aiuto premendolo violentemente una mano contro la bocca e strappandole con l'altra la catenina d'oro che aveva al collo. La donna ha provato a divincolarsi ma il bandito le ha sferrato un violento colpo al viso e poi, strappatele la collana, ha guadagnato velocemente la finestra forzata scappando. Le urla di dolore le richieste di soccorso hanno richiamato l'attenzione dei vicini i quali insieme al fratello donna il quale vive a Fabriano, si sono precipitati per assicurarsi che l’anziana stesse bene. Nel pomeriggio seguente la donna rapinata si è portata in commissariato e i poliziotti hanno prima chiamato 118: l’anziana è stata portata in pronto soccorso dove le hanno diagnosticato 25 giorni di prognosi e poi avviato le indagini che si sono concentrate su un uomo che il giorno precedente aveva avvicinato la donna e con alcuni protesti l'aveva seguita a casa. Dalle immagini dei circuiti di sorveglianza cittadini e testimonianze raccolte l'uomo è stato individuato in un trentenne non comunitario che da alcuni anni viveva a Fabriano. La verifica nei vari Compro Oro ha consentito di appurare che nel pomeriggio seguente la rapina l'uomo aveva venduto una catena d'oro al prezzo di 500 euro. Alla luce degli indizi la catena d'oro è stata sottoposta a sequestro. Negli ultimi giorni l'autorità ha disposto il dissequestro della catena d'oro e i poliziotti hanno richiesto a un artigiano orfano di procedere alla saldatura di alcune maglie che si erano rotte durante lo strappo. La riparazione è stata offerta senza alcun corrispettivo quindi inviata all'anziana. I poliziotti hanno restituito la catena d'oro alla donna che ha provato una grande emozione nel riprendere in mano il gioiello dal grande valore affettivo che già da tempo aveva pensato di lasciare al figlio in punto di morte. L’anziana e suo fratello hanno espresso grande gratitudine ai poliziotti del commissariato fabrianese il quale a sua volta ringrazia tutte le persone che hanno offerto il loro contributo per la risoluzione del caso. Dal commissariato si sottolinea come il rapporto tra cittadino e polizia sia a garanzia di sicurezza anche in un’ottica di prevenzione dei reati.