Falconara, la beffa arriva ai calci di rigore

STILCASA FALCONARA: Sestari, Elpidio, Pereira, Ferrara, Boutimah, Soldevilla, Pandolfi, Praticò, Pesaresi, Pirro, Kubaszek, Tomassini. All. Domenichetti

KICK OFF: Polloni, Bortolini, Stegius, Bovo, Lanziloti, Ghilardi, Lundstrom, Carbone, Vanelli, V. Teani, Donadoni, Brugnoni. All. Russo

Arbitri: Lunardi (Padova), Suelotto (Bassano del Grappa), De Ninno (Varese); crono: Basile (Torino)

Reti: pt 3’29’’ Elpidio, 7’42’’ Bortolini, 19’37’’ Boutimah; st 7’51’’ Lanziloti, 15’15’’ Vanelli, 18’34’’ Soldevilla

Rigori: Bortolini gol, Elpidio parato, Stegius gol, Pereira gol, Lanziloti gol, Ferarra parato, Ghilardi parato, Kubaszek gol, Vanelli gol

La beffa si materializza ai rigori per lo Stilcasa Costruzioni Falconara che, in Liguria, saluta ai quarti di finale l’avventura in Coppia Italia. Avanza alla semi la Kick Off, più cinica dal dischetto, dopo 40 minuti vibranti, chiusi sul 3-3 e in cui le Citizens avrebbero meritato tutt’altra fortuna. Se non fosse per la prova superlativa dell’ex Polloni che ha parato di tutto e di più a Ferrara e compagne.

Primo tempo segnato dal botta e risposta tra Elpidio e Bortolini. Ad un passo dall’intervallo, Boutimah trasforma in oro una palla danzante in area. Nella ripresa la Kick Off pareggia con Lanziloti, poi passa per la prima volta avanti con Vanelli. All’ultimo respiro Soldevilla pareggia, poi Polloni a due secondi dalla fine miracoleggia su Boutimah e manda la sfida ai rigori. Elpidio e Ferrara vengono murate dalla solita Polloni, le All Blacks invece sono implacabili nonostante la parata di Sestari su Ghilardi (5-7 lo score). E così Falconara saluta la Final Eight. Ora le energie torneranno sul campionato. Per lo Stilcasa Costruzioni è ancora possibile agguantare il secondo posto, in vista dei playoff Scudetto.

gi. gia.