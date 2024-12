Falconatale: eventi natalizi diffusi a Castelferretti e Falconara

Dal centro alle frazioni. Dopo l’inaugurazione di sabato scorso, il Falconatale diventa diffuso e sbarca a Castelferretti con l’arrivo, in piazza della Libertà, degli artisti e delle animazioni dell’agenzia Audere che faranno divertire i bambini nell’intero weekend. Non solo: una grande iniziativa ci sarà anche a Palombina.

Tanti eventi per grandi e piccoli pure in centro a Falconara, con mercatini solidali e artigianali, casa e villaggio di Babbo Natale, cori e concerti per il secondo fine settimana natalizio. Sarà dunque una tre giorni ricca quella che inizierà oggi e si chiuderà domenica: ci saranno appuntamenti tra cuore cittadino, Palombina e soprattutto Castelferretti, cui è stata dedicata un’attenzione particolare dopo la pesante alluvione di settembre. Si pensi al costo delle luminarie, accollato dall’amministrazione.

Si parte oggi, alle 15, con il ‘Canta Natale in piazza’, quando gli alunni delle scuole Da Vinci e Montessori si esibiranno in piazza della Libertà. Alle 16, invece, nel parcheggio della scuola Aldo Moro di Palombina Vecchia arriverà il grande villaggio di Babbo Natale, che resterà aperto fino alle 19 e proporrà trucca bimbi, scultore di palloncini, laboratori artistici, folletto postino e casa di Babbo Natale per consegnare le letterine.

Domani si tornerà a Castelferretti, dove a partire dalle 10 in piazza ci saranno trampolieri, musicisti itineranti e laboratori per bambini. Il giorno successivo, sempre dal mattino, la piazza principale del paese si animerà con gli artisti di strada e i laboratori per bambini. Ci saranno divertenti incursioni del Grinch dispettoso e dei Carolers, che canteranno le più famose canzoni natalizie.

Sempre domenica, all’auditorium Fallaci, doppio appuntamento con la musica: alle 17.30 il ‘Concertino di Natale’ con le voci bianche di Artemusica in collaborazione con Cifa onlus, mentre alle 21 il concerto di Natale dell’istituto Marini. In centro a Falconara, da domani alle 10, spazio al mercatino natalizio in via Bixio e a quello solidale al Pergoli. Sempre domani, alle 15, le corali falconaresi (scuole Giulio Cesare e Marconi) si esibiranno in piazza Mazzini. Alle 16, nella sala ex Mercato, apriranno casa e villaggio natalizi. Alle 17, in piazza, ‘Light Christmas parade and show’, mezz’ora dopo il Ma.Mo. Dance Christmas Show. A chiudere, domenica alle 17, un tributo a Ennio Morricone sempre in piazza Mazzini.