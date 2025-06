Fedrigoni, ai sindacati non piace la vendita della macchina "F3"

Investimenti troppo limitati e assenza di un piano industriale chiaro e visibile nei territori. La scelta di un Premio di risultato annuale, giustificata da difficoltà interne, appare in contrasto con le comunicazioni esterne che descrivono un Gruppo solido e in crescita. L’idea di ottimizzazione non può tradursi in riduzioni di personale o allungamenti nei tempi di pagamento, in contrasto con l’immagine che Fedrigoni vuole trasmettere all’esterno.

Queste alcune conclusioni alle quali i sindacati di categoria Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Chimici, sono giunti al termine del confronto (in modalità mista tra Verona e online) con il management del gruppo Fedrigoni, alla presenza dell’amministratore delegato Marco Nespolo, dei principali responsabili aziendali e dirigenti di funzioni strategiche del Gruppo.

I sindacati hanno chiesto maggiore trasparenza sulle azioni future, anche alla luce degli impegni sottoscritti al Ministero: "C’è disappunto per l’intenzione dell’ad di smontare e vendere la macchina F3 che produceva la carta Fabriano Copy2 nel sito di Fabriano che invece potrebbe invece essere mantenuta in funzione e riconvertita per nuove produzioni, contribuendo a preservare capacità produttiva e posti di lavoro".

L’ad Nespolo ha confermato la fase di forte incertezza che continua a caratterizzare il settore, anche se il Gruppo ha chiuso i primi sei mesi del 2025 con risultati ancora positivi. Le parti hanno proposto: "In particolare - sottolinea Uilcom Marche - è stato richiesto che la crescita dei volumi legata alla carta sicurezza, anticipata di circa tre mesi, possa tradursi in stabilizzazioni più rapide".