Ferragosto a Fabriano: controlli dei carabinieri con l'elicottero

Controllo massiccio del territorio da parte della compagnia carabinieri di Fabriano che ha chiamato anche l’elicottero che per ore ha perlustrato il territorio dall’alto.

Si è trattato di un servizio straordinario di controllo disposto dalla compagnia carabinieri coordinata dal capitano Mirco Marcucci, in concomitanza con le vacanze di agosto quando tanti fabrianesi sono in ferie.

Una serie di posti di blocco sono stati effettuati in particolare nella zona del quartiere Borgo di Fabriano.

Durante la giornata di controlli effettuata giovedì, sono stati impegnati 14 militari tra quelli in divisa e in borghese e un elicottero dell’Arma dei carabinieri. Un’azione che complessivamente ha portato a controllare ben 72 persone e anche 43 automezzi.

E sono state riscontrate alcune irregolarità ed elevate alcune contravvenzioni al codice della strada in particolare per uso del telefonino alla guida sia per chiamate che per invio di messaggini e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

I controlli della compagnia carabinieri proseguiranno costanti anche nei prossimi giorni, specie in chiave preventiva di furti in abitazione vista l’assenza di tanti fabrianesi dalle loro abitazioni per le ferie estive.

