Fervono i preparativi per la grande fiera

La città si sta preparando alla grande fiera di San Ciriaco che prenderà il via di fatto domani sera con i primi concerti e il food in piazza Pertini e che aprirà ufficialmente i battenti il primo maggio per terminare il 4, giorno della festa del patrono. Per la città si tratta dell’evento dell’anno che richiamerà migliaia di persone. Una fiera da mare a mare e interamente organizzata dal Comune di Ancona tramite Ancona Servizi. Da viale della Vittoria, piazza Cavour, corso Garibaldi e piazza Pertini coinvolgerà tutto il cuore della città, richiamando un folto pubblico. La fiera avrà una nuova immagine e nuovo logo. Per sottolineare l’identità della Fiera di San Ciriaco si è deciso di utilizzare elementi grafici ispirati alla stessa cattedrale di San Ciriaco e colori che da sempre caratterizzano la manifestazione.

Per favorire questo felice connubio che rende appetibile il territorio anche per i visitatori di altre città, per rendere più agevole per cittadini e turisti l’accesso agli eventi culturali durante le giornate della fiera, l’Amministrazione comunale con l’Assessorato alla Cultura, in sinergia con Ancona Servizi, hanno disposto l’ingresso ridotto straordinario a 5 € (anziché 8€) dal 1° al 4 maggio, per tutti coloro, residenti e non, che visiteranno la mostra “Rinascimento marchigiano” in corso alla Mole Vanvitelliana.