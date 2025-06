Festa del calcio anconetano. E’ "Derby" al Del Conero

Si svolgerà domani, venerdì e sabato allo stadio Del Conero, si chiama "Derby, la festa del calcio anconitano", ma non è solo un appuntamento per calciofili. Giunto alla sua seconda edizione, l’evento calcistico che ha lo scopo di mettere insieme tutte le società di Ancona, di raccontare la storia del calcio dorico e di promuovere la disciplina sportiva più amata al mondo tra i giovanissimi, torna dunque con tutto il suo contorno di attrazioni allo stadio di Passo Varano.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ancona, dalla Gls Dorica Torrette e da tutte le società di Ancona, con la collaborazione della Federcalcio delle Marche e del settore giovanile e scolastico, dell’assemblea legislativa delle Marche e del Coni Marche.

Vi prenderanno parte al femminile Ancona Women Respect, rappresentativa Marche e Recanatese, quindi tutte le altre società come Anconitana e Alba Roma – tra le due in programma una rievocazione storica della finale sud del ‘25 –, Ssc Ancona, Polisportiva Candia Baraccola Aspio, Cral Angelini Ancona, Le Grazie Juvenilia, Giovanile Ancona, Gls Dorica Torrette, Junior Calcio, Nuova Folgore, Ponterosso, Portuali Dorica, ma anche Ankon Dorica, Atletico Ancona 1983, Colle 2006, Nuova Aquila, Piano San Lazzaro e Pietralacroce.

Tutto il calcio di Ancona riunito in un’unica kermesse che vedrà sul manto verde di Passo Varano, oltre al calcio, la danza del ventre della scuola Zambramora, la presentazione del libro "Ancona 1925" di Franco Lorenzini e Sergio Dubbini, la danza hip hop e la musica rap con la Luna Dance, il tutto contornato da stand gastronomici e un’area giochi gonfiabili per bambini.

Una festa vera e propria che è stata presentata ieri mattina in Comune dal vicesindaco Giovanni Zinni, con gli assessori Manuela Caucci e Daniele Berardinelli, dal presidente Federcalcio delle Marche, Ivo Panichi, insieme a tutti i rappresentanti delle società doriche.

"L’anno scorso Derby ha avuto davvero un grande e inaspettato successo – ha detto Zinni –, sono davvero tantissime le famiglie che hanno partecipato, oltre ai tantissimi atleti. Grazie a tutte le società di calcio di Ancona che stanno vivendo questa seconda edizione come un qualcosa di consolidato che serve a dimostrare che c’è competizione, certo, ma si tratta di una competizione sana. Lo scopo della festa è creare dialogo e amicizia non solo tra gli atleti ma all’interno di tutta la filiera calcistica anconetana". "Se questa festa non esistesse saremmo delusi – ha aggiunto Panichi –. Nel calcio indispensabili tre pilastri: la società, gli impianti e il settore giovanile".

Giuseppe Poli