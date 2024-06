Festa della polizia locale. Multe per 6 milioni di euro. Aumentano gli incidenti. Personale ai minimi storici

La polizia locale dorica ha celebrato ieri la sua festa (165esimo anniversario, dal 1859), ma le sfide da vincere sono tante. A partire dal personale, ridotto a 68 unità (record storico) di fronte a una pianta organica che la legge regionale in materia vorrebbe invece a minimo 100 agenti. Nonostante questa carenza che sta creando problemi in seno al Corpo, il comando diretto da Marco Caglioti sta cercando di venire incontro alle tante richieste della nuova amministrazione. Il concorso in atto regalerà, entro il prossimo autunno, 15 nuovi vigili a cui si devono aggiungere 4 mobilità volontarie. Altre 10 assunzioni sono previste per il 2025 e altrettante per il 2026. Di fronte a pensionamenti e mobilità in uscita il numero di agenti per quella data tornerà a essere in deficit.

Restiamo al presente e al fatto che l’impronta politica voluta dalla giunta Silvetti per trasformare il comando della polizia locale ha rafforzato alcuni settori indebolendone altri. Commercio, edilizia, annona, viabilità sono alcuni dei settori trainanti del comando che stanno soffrendo molto: "Il settore edilizia lavora meno in effetti, ma abbiamo aumentato molto i servizi sui passi carrabili che prima non si facevano" ha detto il comandante Caglioti. "La politica dà l’indirizzo – ha aggiunto l’assessore con delega a sicurezza e polizia locale, Giovanni Zinni – non predilige un servizio invece di un altro su cui a decidere è il comandante". In realtà l’attivazione di nuovi servizi, vedi la ‘Squadra Antidegrado’ ha sguarnito altre sezioni basilari: "L’aumento dell’organico, in combinato disposto con le altre azioni di potenziamento, consentirà di rilanciare una serie di attività che intendiamo incrementare. Il controllo della circolazione stradale, del territorio, il decoro". Corpo che costa ma non poi così tanto. Nel 2023 l’amministrazione ha speso poco più di 3 milioni di euro per il personale e meno di 600mila euro per il resto: spedizioni e notifiche multe, vestiario, manutenzione mezzi, apparati per rilevamento velocità, custodia veicoli e così via. Sempre lo scorso anno la polizia locale ha gestito 61.907 infrazioni per oltre 6,5 milioni di euro e ne ha elevate 33.272 per quasi 5,3 milioni di euro; la parte restante è stata elevata dagli ausiliari del traffico, ben 28.625; 4.341 sono state le multe rilevate dal telelaser, 8.998 dall’autovelox e 377 per uso del cellulare alla guida.

C’è poi il doloroso capitolo degli incidenti stradali. I vigili urbani di Ancona nel 2023 ne hanno rilevati 848 contro i 737 del 2022 (+15%). Di questi, 489 con solo danni ai mezzi (386 nel 2022), 359 con feriti (contro i 351 del 2022, con un totale di feriti tra conducenti e trasportati di 450 persone), 4 con prognosi riservata (come nel 2022) e 1 mortale (2 nel 2022). Sono state effettuate 32 comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica per reati connessi all’infortunistica stradale e 140 interventi per segnalazioni di danneggiamento. Il front office ha ricevuto 9.170 utenti e la centrale operativa 26.175 richieste di intervento.