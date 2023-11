Festa in chiesa contro Halloween: polemiche

"Abbiamo anche a Fabriano un’alternativa alla nuova moda del fenomeno di Halloween che porta non poche famiglie a preparare macabre maschere per vestire i propri figli e portarli a esibirsi per le strade". Così le due parrocchie Fabrianesi lanciano la festa luminosa dei Santi, alla parrocchia San Nicolò (ieri pomeriggio) con tanto di processione, preghiera per la pace e "pizzata finale" nel giorno in cui molti ragazzini festeggiano Halloween. Un’iniziativa quella di don Aldo Bonaiuto per la parrocchia di San Nicolò e don Antonio Ivan Esposito per San Venanzio che non ha mancato di sollevare polemiche anche sui social. "Tanti hanno dimenticato che per i credenti il 31 ottobre non è la festa degli zombi ma quella di persone realmente esistite: Ognissanti – evidenziano i due sacerdoti -. Halloween è l’anti-culti cristiano: un invito ad abitare il mondo dei mostri, in amicizia con anime inquiete e terrificanti, intrappolate sulla soglia tra i due mondi, a divertirsi con figure della fantasia horror e demoni del male, invece che cercare la comunicazione con gli angeli della luce e con i santi, testimoni della gioia e dell’amore di Dio. Quando il mostruoso è considerato piacevole, il terrificante è divertente, l’orrido è appagante, cade il confine tra il bene e il male, la porta del giudizio si spalanca sul baratro morale. La festa di Ognissanti e la Commemorazione dei defunti, sono invece, l’occasione per riflettere sul mistero della morte nella prospettiva della Resurrezione e come nascita all’immortalità, dove soltanto coloro che hanno vissuto in osservanza alla Parola di Dio, alla luce del suo Amore, potranno vivere la pienezza della gioia eterna. È necessario, anzi, urgente, recuperare e promuovere una cultura della vita, che, con la sua bellezza, offre esempi e modelli di speranza ai molti immersi in quella che Papa Francesco ha definito una ‘cultura di morte’, ormai imperante, di cui Halloween è uno strumento e una manifestazione. L’azione di sensibilizzazione critica consiste anche nel valorizzare l’alternativa cristiana ad Halloween, la festa di Ognissanti, così come la luce è la bella alternativa al buio: gli splendidi volti dei Santi invece delle orride maschere degli zombies. Ecco perché abbiamo invitato tutti i bambini e ragazzi a partecipare alla festa luminosa dei Santi".

Paolo Paladini consigliere di maggioranza (Pd) non ci sta: "Leggo argomenti di puro stampo medievale che definire oscurantisti e reazionari è un eufemismo. Qui siamo in presenza di un cattolicesimo pre-conciliare, ‘vendicatore’, ‘pauroso’, che fustiga e punisce. Tanto più terribile quanto più strumentalizza i preadolescenti".

Sara Ferreri