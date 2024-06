Fiction, ultimi giorni di riprese

Ultimi giorni di riprese per la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo mio’, con protagonista Marco Bocci e regia di Beniamino Catena che in questi giorni si trovano alla Rotonda a Mare. E mentre il palazzetto Baviera, che per tre mesi è stata la sede del commissariato della fiction, che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo autunno: dodici puntate girate quasi interamente sulla spiaggia di velluto. Senigallia ha conquistato Bocci che anche ieri ha postato, sul suo profilo Instagram, ua storia che lo ritrae al fianco del regista, entrambi sulla splendida terrazza della Rotonda a Mare. Ad accompagnare la foto, ‘Never ending Story’, la colonna sonora del film cult ‘La storia infinita’. Già, perché quella tra Bocci e la città che lo ha ospitato per quattro mesi potrebbe essere proprio una storia infinita: l’attore umbro si è ambientato perfettamente in quel di Senigallia dove ormai gira indisturbato con il suo monopattino quando è libero dalle riprese che hanno interessato, oltre i monumenti, gran parte degli scorci cittadini. In città è arrivata più volte anche sua moglie, l’attrice Laura Chiatti, insieme ai loro figli Pablo ed Enea, sempre pronti a divertirsi sulla spiaggia di fronte all’Hotel Terrazza Marconi che per quattro mesi è stata la seconda casa di Bocci. Una fiction di dodici puntate, una grande vetrina per Senigallia. C’è grande curiosità attorno al nuovo lavoro del regista Beniamino Catena.