Figlia di una consigliera e scrutatrice: "Tutto legittimo, sono solo illazioni"

Bagarre assoluta in Consiglio. E stracci che sono volati già alla prima interrogazione sui chiarimenti per le elezioni del maggio scorso. Il consigliere di opposizione Marco Baldassini ha chiesto conto della presenza da scrutatrice della "figlia di Vincenza De Luca in un seggio della scuola Zambelli" (dove De Luca è insegnante e allora consigliere di Falconara in Movimento, poi eletta a giugno presidente dell’assise). Quindi è passato all’assessore Valentina Barchiesi: "Corrisponde al vero che sia stata allontanata dalle forze dell’ordine da un seggio della scuola Montessori di Castelferretti?", il senso della richiesta di Baldassini. Durissima la replica dell’assessore Marco Giacanella: "È il punto più basso del Consiglio di Falconara dalla sua ricostituzione nel 1948. Quelle di Baldassini sono pure illazioni. La composizione degli scrutatori del seggio, quanto la presenza di Barchiesi che era rappresentante di lista, erano legittime. È curioso che l’ex candidato sindaco si chieda se tra gli scrutatori possa esservi il parente di un consigliere visto che in passato proprio un suo parente più stretto ha ricoperto il medesimo incarico. Non è invece legittimo che un candidato, o comunque una persona diversa dagli scrutatori e dal presidente di seggio, a urne ancora aperte consulti i registri elettorali", ha aggiunto senza specificare. E i pensieri tenderebbero a tornare a quell’episodio che le quattro liste di maggioranza avevano segnalato nei mesi scorsi ("Baldassini è stato denunciato", avevano detto). "Ricordo che un mio familiare, cioè mia madre – ha svelato a tutti Baldassini, seppure Giacanella fosse rimasto generico –, era scrutatrice per Politiche e Referendum, non quando mi sono candidato consigliere (2018) e sindaco". Altro "materiale che fornirò ai miei legali per quanto riguarda la vostra probabile diffamazione pubblica. Non sembra pendere nessuna denuncia a mio carico". Le tensioni sono proseguite fino a sera.