Filottrano, al Torquis concerto coi fratelli Santini e Saracini

Sarà di certo un grande evento, come sempre, quello targato fratelli Santini in programma stasera a Filottrano organizzato per il post Natale. Il violinista Marco Santini e la pianista Lucia Santini, maestri osimani, si esibiranno in uno spettacolo musicale imperdibile al cinema Torquis. Lo spettacolo prende il titolo di "Suoni e sabbia" perché ad accompagnarli ci sarà Paola Saracini con i suoi famosi capolavori artistici con la sabbia, la sand art. Un trio già collaudato che ha registrato il tutto esaurito in diverse piazze. In particolare il maestro violinista da qualche anno si è cimentato nella composizione cercando di creare un genere nuovo, una musica contaminata dalla classica, dalla world music, dal jazz e dall’improvvisazione. Presenta la serata Maurizio Socci. L’appuntamento è alle 21. Biglietti in vendita su Ciaotickets.