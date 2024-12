"Finalmente adesso un po’ di chiarezza. Sono già proiettato alla squadra"

"Sono contento della nomina di Antonio Recchi – commenta Vincenzo Guerini – finalmente adesso c’è chiarezza. Un aspetto di cui c’era bisogno, anche se dal punto di vista dello staff tecnico non ci mancava niente. Adesso abbiamo punti di riferimento precisi e definiti, da qui si costruirà il futuro".

Sul suo ruolo chiarisce: "Io nel ruolo di futuro presidente è solo un’eventualità, molto impegnativa, devo riflettere bene. Un conto è essere presidente onorario e un altro presidente a tutti gli effetti. Voglio capire se sarò all’altezza, eventualmente. Una cosa di cui dovrò parlare bene con la società".

Sulla squadra Guerini conclude: "Finora abbiamo fatto quello che ci aspettavamo, abbiamo attraversato un momento di difficoltà, la squadra ne è uscita con carattere, temperamento e unione di intenti. Ora sarebbe fantastico chiudere il girone d’andata con un bel finale contro l’Avezzano. Ma la mia testa è già proiettata a costruire squadra e società per l’anno prossimo".

Ed ecco il vicepresidente Robert Egidi: "Massima fiducia all’area tecnica: resta tutto com’era, da Ancarani a Gadda e al suo staff. Stanno lavorando benissimo, sono persone serie e fidate, innamorate dei colori biancorossi, persone che hanno anche qualità morali importanti. Quella di Guerini come presidente è un’idea. Dopo che Marconi ha ripreso in mano il controllo della società, Guerini s’è molto avvicinato a Marconi e mentre prima era titubante al ruolo di presidente, adesso non lo ha escluso. Al momento, comunque, Recchi è il più adatto".

