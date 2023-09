Finalmente Como, vittoria di peso

Prima vittoria del Como in campionato per 1 a 0, grazie a un gol del difensore Barba. Gli azzurri hanno giocato un gran primo tempo, creando diverse occasioni, con Cutrone sempre protagonista. I lariani in vantaggio al 23’, azione partita da angolo, battuto da Iovine, la difesa dello Spezia respinge, la palla esce fuori area, dove Cutrone tira immediatamente di potenza, Dragowski, respinge corto, arriva Barba e mette in rete. Si vede finalmente lo Spezia al 39’, con un tentativo in acrobazia di Pio Esposito, che sfiora il palo alla sinistra di Semper. La ripresa si apre con uno Spezia determinato, con Antonucci che sfiora la rete con un tiro dal limite. Non succede niente fino al 35’, quando lo Spezia batte una punizione da destra, con Salvatore Esposito, la battuta secca attraversa tutta l’area piccola, ma nessun ligure riesce a deviare in porta. Occasione Spezia nel recupero, ma il tiro da fuori di Moutinho va a lato.

Enrico Levrini