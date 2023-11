"Finalmente si percepisce che Ancona è capoluogo"

"Finalmente si riesce a percepire Ancona come il capoluogo delle Marche. Grazie alla nuova amministrazione comunale e a una nuova forma di dialogo si può puntare a uno sviluppo economico del territorio". Il Mercato Europeo è iniziato nel 2014, prima giunta Mancinelli, eppure il Direttore Generale di Confcommercio Marche, Massimiliano Polacco, spiega come, a detta sua, si sia entrati in una nuova dimensione. In un colpo solo Polacco esalta i nuovi amministratori e boccia il passato, nonostante gli ottimi risultati complessivi dei propri eventi organizzati con la vecchia amministrazione, avviando una nuova stagione: "Ancona si sta riposizionando già, anche mentalmente, su una nuova dimensione che racchiude anche la sfera turistica. Sono bastati pochi eventi per cambiare le cose _ aggiunge Polacco che di fatto ieri ha siglato un patto di fiducia da sviluppare nel tempo assieme alla giunta Silvetti _. gli eventi servono a questo e la crescita costante anche sulla viabilità fanno capire che c’è voglia di cambiare. Servirà tempo, ma noi ci saremo". Un attacco indiretto alle passate gestioni, al di là della crisi originata a livello planetario dall’emergenza pandemica: "L’anno scorso si è ripartiti, con la speranza di poter tornare ai livelli del passato _ hanno aggiunto Massimiliano Polacco, e il responsabile dell’area commerciale dell’associazione, Andrea Curtatoni _. Siamo molto fiduciosi per questa edizione, ma dal 2024 contiamo di cambiare molte cose, crescendo e allargando gli orizzonti. Se ne vedranno delle belle, ma intanto focalizziamoci sull’inizio di domani (oggi a mezzogiorno col taglio del nastro ufficiale dell’edizione 2023, ndr.)". A ribadire il concetto del cambio di passo anche l’assessore con le deleghe del Commercio e dei Grandi Eventi, Angelo Eliantonio: "Qualsiasi iniziativa noi abbiamo messo e metteremo in campo avranno un obiettivo centrale _ sono state le parole di Eliantonio _: dare ad Ancona la dimensione di capoluogo delle Marche. La percezione della città agli occhi degli anconetani e dei visitatori da fuori è mutata e con essa la vocazione, diversa rispetto al passato. C’è un rinnovato entusiasmo. Certo, fino a oggi ci ha dato una mano anche il meteo, siamo stati fortunati. Tutti noi però ci siamo sporcati le mani e le sfide le vinceremo insieme". È bene ricordare che finora, al netto dei format, tutti gli eventi organizzati da settembre a oggi figuravano anche nelle annate passate.