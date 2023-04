Finalmente via Conca, partono i lavori per rifare l’asfalto disastrato

Via Conca, dopo aver montato il sovrappasso, presto utilizzabile dai pedoni per raggiungere l’ospedale di Torrette, l’amministrazione comunale annuncia il via dei lavori di sistemazione della carreggiata stradale. Si parte subito, martedì 2 maggio, condizioni meteo permettendo. In calendario c’è l’avvio dell’intervento di manutenzione straordinaria in via Conca nel tratto compreso tra la rotatoria di via Tenna (all’altezza del McDonald) e il sovrappasso pedonale, compresa la rotatoria dell’ospedale dove la qualità dell’asfalto è assolutamente disastroso. Per non causare eccessivo disagio alla viabilità, l’impresa che si è aggiudicata l’appalto lavorerà in orario notturno a cominciare dalle 21 fino alle 6 dei giorni feriali. Stando a quanto riferisce il Comune di Ancona, sarà sempre garantito il doppio senso di marcia con restringimento di carreggiata. I lavori di manutenzione straordinaria inizieranno da via Tenna. L’intervento è tra i più onerosi a livello di investimento per le manutenzioni stradali, oltre 700mila euro, ma parliamo di uno dei tratti più ammalorati della città e soprattutto uno snodo viario di primaria importanza. Il sovrappasso che collega l’ospedale al parcheggio di via Metauro, una volta effettuati i collaudi, entro maggio, verrà aperto.