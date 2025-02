Finisce con l’auto contro un muro

Avrebbe perso il controllo dell’auto, prima di impattare con violenza contro il muro della ferrovia. Momenti di assoluto panico, ieri mattina, per una cittadina di 61 anni di origine tunisina, suo malgrado protagonista di un brutto incidente in via Flaminia, a pochissima distanza tra il confine tra Ancona e Falconara.

La donna si trovava al volante della sua utilitaria e stava procedendo all’altezza del deposito di camper e caravan nel territorio falconarese quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato per poi scontrarsi contro la recinzione che separa la Statale dai binari. Un urto che ha provocato la distruzione del mezzo, sul quale era sola.

Sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce Gialla di Ancona, che hanno provveduto a trasferire la signora al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dov’è arrivata con un codice di media gravità. Traffico paralizzato in quell’orario di punta, prima del regolare ripristino della circolazione stradale su una strada come la Flaminia che, specialmente al mattino, è particolarmente frequentata da automobilisti e mezzi pubblici diretti nelle due popolose città.