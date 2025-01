"Finora il bilancio non è positivo"

"Anno bisesto, anno funesto. Per me cosi scettica in queste credenze...mai niente di più vero. Nonostante una buona affluenza registrata in occasione del Natale, abbiamo chiuso il 2024 con un significativo calo delle vendite, dovute ad un problema di economia nazionale, e a nostro malgrado ad un Comune, quello di Osimo, caratterizzato negli ultimi mesi da una forte instabilità politica. I saldi 2025 sono partiti più sottotono rispetto agli anni precedenti: da anni ormai sono grande sostenitrice dell’idea che i saldi vadano fatti a fine stagione quindi non prima di metà febbraio. Questo anche in considerazione del fatto che l’inverno climatico, per esempio, parte sempre più tardi: a fine novembre, se non addirittura a dicembre e quindi articoli come i capispalla non vengono acquistati prima".