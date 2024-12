Focante, bilancio ok:: "Imu e Irpef invariati"

Anche il Consiglio di Monte Roberto, il lunedì prima delle feste, ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, "segnando un risultato di grande rilevanza", esulta il sindaco Lorenzo Focante.

"È la prima volta, dopo anni, che il nostro Comune – dice – approva il bilancio entro il termine di legge del 31 dicembre. Questo importante traguardo permetterà di evitare l’esercizio provvisorio e consentirà agli uffici di essere immediatamente operativi già da gennaio per avviare acquisti, servizi e assumere impegni certi. Il bilancio approvato è il frutto di un lavoro condiviso, un attento studio e un costante confronto con gli uffici e i responsabili", esprimendo un ringraziamento al personale dell’Ente.

Tra le scelte amministrative, ricorda il primo cittadino, "il mantenimento delle aliquote Imu e dell’addizionale Irpef, con esenzione fino a 15mila euro di reddito, l’incremento dei fondi per disabilità e servizi sociali (+30mila euro rispetto sul 2024), la rimodulazione delle tariffe dei servizi scolastici da settembre 2025, con attenzione alle fasce più deboli tramite riduzioni basate sull’Isee e l’impegno a non contrarre nuovi mutui per il 2025, salvo verifiche su specifici progetti".

Tra le opere in programma, l’ultimazione della nuova scuola media e si confida nell’approvazione della rimodulazione del progetto Pinqua per Villa Salvati.