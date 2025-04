Folle fuga con l’auto per 10 chilometri. Condannato a tre anni un 21enne

Per un’ora aveva dato filo da torcere ai carabinieri della Compagnia di Senigallia, sfrecciando a folle velocità, al volante di un’automobile che risultava rubata e senza aver preso mai la patente. Dieci chilometri di fuga con protagonista un 21enne polacco, al volante di una Fiat Punto. Fu arrestato. Era il 19 novembre scorso. Mercoledì la giudice Maria Elena Cola lo ha condannato a tre anni di reclusione. L’imputato, difeso dall’avvocato Jacopo Saccomani, procedeva con il giudizio abbreviato e l’udienza era il proseguo della direttissima fatta dopo le manette. Resistenza a pubblico ufficiale e violazione del foglio di via obbligatorio da Senigallia i reati contestati al 21enne che attualmente si trova ai domiciliari per non aver rispettato un ordine del giudice che gli aveva imposto di tornare nel comune di residenza, in Basilicata (l’obbligo di dimora nella sua città). La sera dell’arresto i militari gli avevano intimato l’alt per farlo fermare. La vettura che guidava risultava rubata il giorno prima, a Senigallia, in un garage di via Cappuccini. I militari si erano accodati all’automobile con i lampeggianti e le sirene accese ma il giovane non si era fermato. Era iniziato l’inseguimento, attorno alle 20, da Marzocca al centro di Senigallia. Il 21enne procedeva a tutto gas effettuando sorpassi vietati, invadendo la corsia opposta di marcia, attraversando incroci pericolosi e passando anche con il semaforo rosso. Anche quando era ormai in trappola aveva tentato di fuggire a piede, scendendo dalla vettura ormai circondato. Un carabiniere era stato strattonato dal polacco. L’inseguimento era iniziato dopo che il 21enne aveva superato Marina di Montemarciano. Le telecamere di pubblica sicurezza del Comune avevano rilevato, alla lettura della targa della Punto, che era una vettura rubata.

Marina Verdenelli