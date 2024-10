Forano una gomma e rubano il ruotino

Rubano un ruotino di scorta in un’automobile parcheggiata e poi fuggono via con la propria vettura con la ruota bucata. Il furto è avvenuto martedì sera nel parcheggio di Vallemiano. Una Volante della polizia ha incrociato l’auto con la ruota bucata in corso Carlo Alberto e l’ha fermata per controlli. A bordo c’erano un 45enne italiano e un 40enne ceco. A bordo c’era il ruotino di scorta. L’italiano aveva addosso un seghetto, due cacciaviti e una chiave pappagallo. La polizia si è insospettita e dopo un breve controllo è risalita a loro per il furto nella vettura in sosta al parcheggio di Vallemiano trovata con il lunotto posteriore frantumato. Era servito per rubare il ruotino. I due sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. L’italiano è stato anche multato perché trovato anche ubriaco. La polizia ha avvisato del furto il proprietario della vettura danneggiata.