Forestazione aree verdi: si parte da viale Don Minzoni

Al via gli interventi di forestazione nelle aree verdi cittadine, sostenuti dalla Fondazione Alberitalia Ets attraverso "Parco Italia" a cui ha aderito il Comune. Si è iniziato da Viale Don Minzoni per " sviluppare una connessione tra il corridoio ecologico del Granita e il bosco urbano del fosso Acquaticcio (tra lo stesso Viale Don Minzoni e Via Pasquinelli) mediante il rafforzamento del sistema del verde pubblico esistente – spiegano dal Comune -. Interesserà tutte le aree verdi presenti nell’asse di attraversamento urbano di Viale Don Minzoni e quella davanti al mercato ortofrutticolo, in prossimità del quartiere ex Smia. Completerà il tutto un ulteriore intervento, sul versante est della città, che interesserà un’area vicino alla chiesa di Santa Maria del Piano e una nelle vicinanze della nuova scuola in costruzione 0-6 anni. Tre ettari complessivi di verde pubblico, attualmente quasi tutti privi di piante". Pari a 35mila euro l’investimento previsto, di cui poco meno di 28mila a carico della Fondazione Alberitalia Ets (7mila del Comune) grazie a una parte delle risorse rivenienti dalla donazione di Amazon.