Fossi e strade, partono i primi interventi

Sono partiti i lavori in via Fosso, a San Biagio di Osimo. I danni per le forti piogge degli ultimi mesi hanno accresciuto la rabbia dei residenti sullo stato dell’area, accumulata per anni. Adesso però qualcosa si è mosso davvero, anche su altri fossi che ricadono nel Comune di Offagna lì vicino. La neo sindaca osimana Michela Glorio si è recata in loco per un sopralluogo con la dirigente del Comune, l’architetto Manuela Vecchietti: "Grazie al finanziamento regionale ottenuto assieme al Comune di Offagna nell’ambito degli accordi agroambientali, procederemo al ripristino del fosso di Offagna (fondamentale per evitare danni a valle in caso di forti precipitazioni) e alla sistemazione di due strade, via Santo Stefano e via Fosso, che erano in completo dissesto dopo l’ultima alluvione di settembre – ha detto -. A completamento dell’intervento, il Comune di Osimo investirà fondi propri per mettere in sicurezza anche gli attraversamenti danneggiati, lavori attesi da anni. Assieme all’architetto Vecchietti e a Filippo Sampaolesi, responsabile dell’Ufficio tecnico, ho effettuato un sopralluogo per verificare l’avvio dei cantieri. Un passo concreto per proteggere il nostro territorio e garantire la sicurezza dei cittadini".

Un appuntamento cui teneva particolarmente Glorio, che in queste ore sta effettuando i colloqui per avere la disponibilità dalla rosa di candidati scelti ad affiancarla in giunta che sarà ufficializzata entro giovedì. Sembrano ormai certi i nomi di Paola Andreoni e Mauro Pellegrini tra i 7 nuovi assessori.

Soddisfatto anche il sindaco offagnese Ezio Capitani che ha organizzato un’assemblea pubblica giovedì per illustrare i progetti: "Sono stati formalmente affidati gli appalti di esecuzione delle opere relative ai quattro progetti di cui è composto l’Accordo agroambientale d’area ed è imminente l’inizio dei lavori da parte delle imprese aggiudicatrici", conferma.

Nel contempo sono partiti con il bel tempo e procedono spediti anche i lavori di pulizia del torrente Aspio nel tratto sotto il ponte dell’A14, altro intervento fondamentale per arginare il rischio idrogeologico in caso di forti piogge in quell’area che tanto ha sofferto soprattutto con l’alluvione del 18 settembre scorso. Sugli argini sono stati posti anche grossi massi, rocce, per evitare lo straripamento del fiume.

Silvia Santini