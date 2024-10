"Fossi tracimati sopra il centro abitato"

Dalla distribuzione dei sacchi di ghiaia nella prima emergenza sotto al diluvio, ad una presenza (costante) nel territorio della "sua" Castelferretti per rispondere alle esigenze dei cittadini e seguire, in questa fase, l’avanzamento degli interventi di manutenzione e pulizia. Il punto sull’alluvione del 19 settembre con il vicesindaco Valentina Barchiesi, assessore a Protezione civile e Lavori pubblici.

Assessore, la situazione?

"Stiamo completando la pulizia delle strade dal fango e dai detriti, mentre Marche Multiservizi Falconara sta raccogliendo gli ultimi rifiuti. Stiamo intensificando la derattizzazione, necessaria dopo le alluvioni, e abbiamo già fatto nei giorni scorsi interventi anti-zanzara perché, con quest’acqua e visti i potenziali pericoli per la salute, era urgente farlo subito".

Sui fossi?

"Stiamo continuando lavori che erano già iniziati prima dell’evento. Oggi (ieri, ndr) siamo in via Tommasi per riallargare l’alveo di questo piccolo canale di scolo. Stiamo intervenendo al Cannetacci, al San Sebastiano e al Castellaraccia. L’affidamento era stato fatto la settimana prima, la ditta era intervenuta già dal lunedì precedente. Ma un evento simile non ce l’aspettavamo".

Oltre all’acqua scesa da Montedomini, che avrebbe inondato il centro abitato, e la rottura dell’arcivescovo del Cannetacci, causa invece degli allagamenti in via del Consorzio, altre criticità?

"Abbiamo trovato dei punti di tracimazione dei fossi nella parte superiore al centro abitato, subito dopo la Superstrada, che non sono di nostra competenza e l’abbiamo segnalato immediatamente al Consorzio di Bonifica. Mercoledì (domani) avremo un’altra riunione per fare il punto. Intanto il 12 settembre, era arrivata un’ottima notizia. La Regione ha approvato il progetto definitivo per l’allargamento della parte centrale dei fossi San Sebastiano e Cannetacci, ottenendo un finanziamento di quasi 4 milioni. A monte si era intervenuti con le vasche di espansione, a valle con l’allargamento della Liscia. Speriamo l’appalto venga fatto il prima possibile".

Danni. Un quadro complesso...

"Sì, abbiamo ricevuto 300 richieste da cittadini, privati, aziende e commercianti, con stime che vanno dai 300 euro di chi effettuerà lavori, come le tinteggiature, in economia, a danni molto importanti nelle ditte. Siamo a circa 13 milioni di euro. I danni del Comune, invece, ammontano a 2 milioni e mezzo. Di questi un milione solo per le opere in somma urgenza, come affidamenti per pulizie, spurghi, derattizzazioni e messa in sicurezza. Ciò che serve per tornare alla normalità".