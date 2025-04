Fosso mantiene vive le speranze playoff con un pareggio dedicato a Giunchetti

Un pareggio che tiene vive le speranze del Fosso di accedere ai playoff. Un risultato importante, interamente dedicato a Giunchetti che ha subìto un brutto infortunio alla testa. Mister Fucili è soddisfatto dei suoi ragazzi che possono raggiungere un traguardo davvero prestigioso.

"L’episodio che ha riguardato Giunchetti ha destabilizzato tutti noi perché il ragazzo ha perso conoscenza per qualche secondo - spiega Fucili -. Per fortuna si è ripreso, vedremo l’esito degli esami, ma questo risultato lo dedichiamo a lui. I soccorsi sono stati immediati, spero si riprenda presto".

La squadra di Fucili è solida e dopo un comprensibile momento di smarrimento si è subito rialzata, tant’è che il pareggio è arrivato con la zampata dell’ex: Antonio Broso. "Nel secondo tempo siamo stati un po’ ingenui, abbiamo commesso un errore sul gol del pareggio della Vigor - continua Fucili -, ma sono contento per il risultato. Finora abbiamo speso tantissimo, sotto l’aspetto fisico e mentale, i ragazzi scendono sempre in campo con l’atteggiamento corretto, in ogni situazione. Ovviamente però, non sempre le gambe supportano i calciatori… Detto ciò è stata una prestazione più che positiva. Ora dobbiamo goderci questa settimana, lavorare serenamente e provare a raggiungere un traguardo che ad inizio stagione era impensabile".

