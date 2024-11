Frana di Moscano, è ancora tutto fermo: "E’ ora di dire la verità sulla partenza dei lavori"

La frana di Moscano attende ancora interventi "nonostante le promesse". Tornano a farsi sentire i residenti. "Non prendeteci più in giro. Moscano è una piccola frazione nel comune di Fabriano abitata da 50 anime stando a Wikipedia, ma credo siano anche di più. Sono loro gli eroi che abitano qui? – scrive una signora mostrando le foto dell’attuale situazione in cui la frana è stata ricoperta dalla vegetazione -. Ogni tanto quando voglio sentirmi un’eroina anche io vado a Moscano dove ho una casa e dove vorrei vivere sempre perché è il mio posto delle fragole. Bando alle ciance. Parliamo della famosa frana che colpì ’il piccolo borgo’ ormai tre anni fa. Della parola borgo oggi ci si riempie la bocca e molto spesso a sproposito".

La residente è un fiume in piena: "Come si vede dalle foto gli anni passano ma resta tutto uguale. Sono trascorsi tre anni. L’11 dicembre si festeggerà l’anniversario della frana che cresce. Gli abitanti di Moscano hanno avuto molte rassicurazioni sull’inizio lavori. Incontri, riunioni, interrogazioni, delegazioni dall’assessore, dal tecnico, ma c’è sempre un ma. O meglio c’è sempre un poi. C’è sempre un intoppo ascrivibile di volta in volta a un attore diverso. Aspettiamo allora, buoni e pazienti, che succeda qualcosa. Ora, questa gente cosa devono fare per avere una risposta definitiva? Per sapere quando iniziano questi benedetti lavori? Importa a qualcuno che l’unica strada di accesso al paese sia quel piccolo sentiero a senso unico posto su una frana che sembra crescere giorno dopo giorno? Penso che a qualcuno dovrebbe importare se non altro per la responsabilità in caso di incidente. Cosa devono fare i moscanelli? Iniziare uno sciopero della fame? Bene! Vorrà dire che mi unirò a loro. Intanto ’l’inverno sta arrivando’ e Moscano con le sue 50 anime o poco più merita attenzione come tutte le frazioni del resto. Sì lo so che sono stati fatti tanti lavori ma questo della frana è davvero urgente e i miei eroi non sanno più cosa fare. I soldi sembra ci siano, il bando, l’appalto, la ditta. Tutto ok. Ma allora? Fateci sapere quando iniziano i lavori e non prendete più in giro questa brava gente".

A maggio scorso la giunta aveva comunicato: "Riteniamo che nel mese di giugno potrà esserci già l’aggiudicatario e che conseguentemente con i tempi organizzativi dell’impresa si possa arrivare a un inizio di lavori il più tempestivo possibile".

Sara Ferreri