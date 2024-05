Frana di Moscano, ok al ripristino della strada

"Dopo un lavoro intenso e articolato, la giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della frana di Moscano, che nel giro di qualche settimana, con l’aggiudicazione entro giugno, vedranno l’avvio, una volta espletate le procedure di gara". Ad annunciarlo la giunta Ghergo. "L’intervento, complessivamente di 635mila euro, sarà realizzato in due lotti funzionali per garantire nel primo lotto il ripristino completo del tratto di strada, la messa in sicurezza del versante e la realizzazione di una parte di fognatura – spiegano dal Comune – e nel secondo lotto la realizzazione del depuratore a servizio del centro abitato di Moscano". La realizzazione in due lotti si è resa necessaria "per consentire il ripristino immediato della strada e del versante senza dovere attendere i lunghi tempi autorizzativi del depuratore". Il Comune ha messo 250mila euro e VivaServizi un finanziamento di 385mila. "Finalmente a cavallo dell’estate riteniamo di poter ripristinare la strada e consentire quindi un accesso regolare alla frazione di Moscano – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Vergnetta –. I tempi burocratici si sono rivelati più lunghi del previsto ma così finalmente arriviamo al risultato atteso".