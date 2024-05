Francesco Merloni dona letti elettrici all’ospedale Profili

Consegnati ieri all’ospedale Engles Profili otto nuovi letti elettrici, donati all’oncologia medica diretta dalla dottoressa Rosa Rita Silva. La donazione è arrivata dall’imprenditore fabrianese Francesco Merloni attraverso l’Associazione oncologica fabrianese ed è già fruible dai pazienti. I nuovi letti, in dotazione al reparto, sono molto confortevoli, in quanto elettrici e manovrabili attraverso un pratico telecomando direttamente dai pazienti durante le sedute di terapia. La direzione strategica dell’Ast Ancona e il primario Silva hanno ringraziato "l’ingegner Merloni per questo gesto: i letti elettrici sono molto utili per il miglioramento assistenziale dei pazienti, perché consentono di conciliare le necessità terapeutiche assistenziali con i tempi e le esigenze dei malati e dei loro caregiver insieme alle strutture sanitarie preposte". Il dg dell’Ast di Ancona, Giovanni Stroppa, ha elogiato l’attenzione che l’imprenditore "ha da sempre nei confronti dell’ospedale e del territorio e lo ha ringraziato per il gesto di generosità e di grande sensibilità".