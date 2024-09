Frasassi Climbing tra escursioni ed eventi

Si avvia alla conclusione la decima edizione del Frasassi Climbing Festival, evento internazionale dedicato all’arrampicata e alle attività outdoor nel parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Alle 8,30 oggi si inizierà con lo yoga e poi i Frasassi games, esibizioni di calisthenics, slackline, yoga e acroyoga. Disciplne che permetteranno ai partecipanti di lavorare su flessibilità, equilibrio e performance, fondamentali per l’arrampicata. Inoltre, in collaborazione con le Guide del Parco e il Cai di Jesi, verranno realizzati trekking, escursioni in mountain bike e visite speleologiche per scoprire il territorio della Gola della Rossa e di Frasassi. Tante le attività anche domani. Tra le novità 2024 l’Esperienza Biodiversa, organizzata con 3Bee, porterà alla scoperta della biodiversità della flora del Parco. La sera dj set per tutti i gusti, Per tutte le informazioni sul programma, dove dormire e come raggiungere le attività: www.frasassiclimbingfestival.it