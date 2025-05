Parcheggi, le tariffe sono invariate. Si comincia a pagare a partire da oggi

La sosta a Portonovo non costerà di più rispetto all’anno scorso. I parcheggi pubblici della baia, i due a valle ‘La Torre’ e ‘Lago Grande’ e quello a monte, saranno attivi proprio da oggi, 1° Maggio. I prezzi sono differenziati per tipologia di veicolo (gli elettrici sono sempre gratuiti e sono gratis i motocicli nei parcheggi a monte) e per alta e bassa stagione, rispettivamente nei periodi di maggio giugno e settembre (bassa) e luglio - agosto (alta). Lo ha deciso con una apposita delibera la giunta comunale nella seduta di ieri che introduce una aggiunta al contratto ventennale siglato a marzo 2025 con Ancona Servizi per l’affidamento in house della gestione della sosta a pagamento su suolo pubblico. Con l’addendum approvato ieri si affida alla società controllata al 100% dal Comune anche la gestione dei parcheggi a raso di Portonovo.

Ecco in dettaglio i costi dei parcheggi ‘Lago Grande’ e ‘La Torre’. Bassa stagione (maggio, giugno, settembre): sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 18) 5 euro, sosta oraria (o frazione di ora) 0,80 euro; veicoli elettrici, gratuita; motocicli (tariffa unica) 2 euro; camper (tariffa unica): 9 euro. Alta stagione (dall’1 luglio al 31 agosto): auto mezza giornata (dalle 8 alle 13 – dalle 13 alle 18) 5 euro, giornata intera (dalle 8 alle 18) 11 euro; sosta oraria (o frazione di ora) 1,50 euro; veicoli elettrici, gratuita; motocicli 2 euro, camper 22 euro. Area sosta a monte bassa stagione (maggio, giugno, settembre incluso trasporto bus navetta): sosta auto giornata intera (dalle 8 alle 19) 3 euro; oraria (o frazione di ora) 0,50 euro; veicoli elettrici gratuita; motocicli gratuita; camper 5 euro; sosta in assenza di bus navetta, gratuita; bus turistici 17 euro. Alta stagione (dall’1 luglio al 31 agosto incluso trasporto bus navetta): auto giornata intera 5 euro; sosta oraria 0,80 euro; veicoli elettrici, gratuita; motocicli, gratuita; camper 8 euro; sosta in assenza di bus navetta, gratuita; sosta bus turistici 25 euro.